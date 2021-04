Een fenomeen. En een verdiende winnaar. Zo sprak de wereldkampioen Julian Alaphilippe over Tadej Pogacar na de in de sprint verloren Luik-Bastenaken-Luik. De nog altijd maar 22-jarige Sloveen is bezig zijn eigen, apart hoofdstuk te schrijven in de wielergeschiedenis. Dit was Pogacariaans. “Ik sta er zelf van te kijken. Ik ben sprakeloos”, zei een dolgelukkige Tourwinnaar.