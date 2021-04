Geen halve finale voor ‘De mol’-kandidate Jasmien (30). De advocate uit Ternat mocht in haar laatste aflevering in een vliegsimulator kruipen en haar medekandidaten nog één keer bedotten. Maar in haar jacht op de verrader zat ze op het foute spoor. En dat knaagt. “Ik had zo graag meegedaan tot het einde. Meedoen aan ‘De mol’ was altijd mijn droom.”