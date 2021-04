IN BEELD. Supporters vieren de bekerzege in Genkse straten

Honderden toeterende auto’s rijden momenteel door het centrum van Genk. Op de voetpaden wordt volop met vlaggen gezwaaid en geapplaudiseert. “Het is een uitzinnige vreugde na een voetbalthriller tegen Standard,” zegt burgemeester Wim Dries die tussen het feestgedruis staat.

“Natuurlijk moet er nu even gevierd worden. Dat is logisch. De ontlading is groot nu de beker omnieuw naar Genk komt. Ik heb de indruk dat de meeste supporters zich goed aan de coronamaatregelen houden. Maar een feestje moet zeker kunnen nu. Dat hebben we in Genk verdiend.” Trouwe supporter Livio Fralleonu stond mee in het centrum. “Over de gehele lijn is Genk de verdiende winnaar. Goed, er waren enkele prikjes van Standaard. Maar de beker is verdiend naar Genk meegekomen. En nu? Een hels feestje is op zijn plaats.” vo