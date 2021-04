Elise Mertens (25) had zondag op het WTA-toernooi van Istanbul haar zevende titel in het enkelspel voor het grijpen, maar verloor de finale van de vijftig plaatsen lager gerangschikte Roemeense Sorana Cirstea. Een halfuur later spoelde ze de kater op automatische piloot wel door met het haar dertiende dubbeltitel.