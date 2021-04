Wetenschap en romantiek, het is geen ideale match. Ook dit jaar levert ‘Blind getrouwd’ maar één geslaagd huwelijk op, uit meer dan 4.000 inschrijvingen. Na zes seizoenen is het rapport van het VTM-programma duidelijk: gebuisd. Gaan de koppelaars te overhaast te werk? Of laat liefde zich simpelweg niet vatten op papier? “Een partner vinden door een checklist af te vinken, dat lukt niet.”