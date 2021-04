Noémi en Roeland: “Als we in de weide gaan zitten, komen onze geiten gezellig rond ons liggen. Zalig is dat.” — © Joren De Weerdt

Sint-Truiden

Het begon met Taco en Thelma, twee geitjes die een nieuwe thuis zochten. Noémi De Smet (29) en Roeland Mertens (33) wilden hen wel opvangen. Ze raakten zo in de ban van de dieren dat ze nu, drie jaar later, het Bokkenhof in Gorsem hebben opgericht. Het is het allereerste geitenasiel in België.