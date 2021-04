Rafael Nadal verovert twaalfde titel in ATP Barcelona

De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 3) heeft zondag voor de twaalfde keer in zijn carrière het ATP-toernooi in het Spaanse Barcelona (gravel/1.565.480 euro) gewonnen.

Het topreekshoofd kreeg de titel echter niet cadeau. Hij zwoegde zich in drie sets voorbij de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5): 6-4, 6-7 (6/8) en 7-5 na 3 uur en 38 minuten. In de tweede set redde Tsitsipas twee matchpunten, waarna hij bij 4-5 in de derde set een matchbal kreeg op de service van Nadal. Maar de Spanjaard redde die en ging nadien door de opslag van de Griek om zo de toernooizege over de streep te trekken.

Het was het negende duel tussen Nadal en man in vorm Tsitsipas, vorige week nog winnaar van de Masters 1.000 van Monte Carlo. Nadal leidt met 7-2. In 2018 stonden beide tennissers al eens in de finale in Barcelona, Nadal trok toen ook aan het langste eind.