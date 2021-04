Het aantal zwangere of pas bevallen vrouwen met mentale problemen is tijdens de coronacrisis meer dan verdubbeld. Het sociaal vangnet is bij veel ouders weggevallen, en dat eist zijn tol, zo leert onderzoek van de KU Leuven bij meer dan 5.000 vrouwen. Maar hoe kan je die zwarte gedachten vermijden? “Preventie is essentieel.”