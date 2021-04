Vijf bestuurders moeten rijbewijs inleveren: jonge bestuurder had het net een week

Dilsen-Stokkem

Zaterdag is op de N75 in Lanklaar een bestuurder aan de kant gezet die 190 km/uur reed. Hij is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt. Bij diezelfde controle werden nog 3 laagvliegers aan de kant gezet zodat ze hun rijbewijs konden inleveren.

Een 36-jarige bestuurder die na een snelheidsovertreding aan de kant gezet - hij reed 139 km/uur - testte positief op alcohol. Hij is tijdelijk zijn rijbewijs en zijn auto kwijt omdat die niet verzekerd bleek te zijn.

Een 18-jarige bestuurder is de vijfde die zijn rijbewijs - hij had het net een week - ingetrokken zag na een positief drugstest.

Bij de controles reden 53 van de in totaal 306 gecontroleerde voertuigen sneller dan toegelaten.

Er werd nog een 30-tal andere overtredingen in de politiezone Maasland genoteerd. Dat ging van fout parkeren, het niet dragen van de gordel tot een opgedreven bromfiets. mm