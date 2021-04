Drie rijbewijzen ingetrokken bij controles in politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo

Beringen/Ham/Tessenderlo

Bij verkeerscontroles in de politiezone zijn afgelopen weekend twee auto’s in beslag genomen en werden drie rijbewijzen ingetrokken.

920 voertuigen passeerden de camera. 127 (13.8%) reden sneller dan toegelaten. Er werd geflitst op de

Hasseltsesteenweg, de Koerselsesteenweg, de Kasteletsingel en de Paalsesteenweg in Beringen, de Sparrenweg in Tessenderlo en de Heppensesteenweg in Ham.

De zwaarste overtredingen werden op de Koerselsesteenweg en de Paalsesteenweg genoteerd. Twee bestuurders reden respectievelijk 125 en 130 km/uur waar maar 70 km/uur is toegelaten. mm