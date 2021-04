Luchtbeelden tonen ravage Groot Schietveld, 750 hectare verwoest

Omdat een fikse regenbui nog niet voor meteen is, zullen de komende dagen een vijftigtal brandweerlui samen met het leger patrouilleren op het militair domein Groot Schietveld in Brecht waar vrijdag een brand uitbrak na een schietoefening van het leger. Ook zaterdagnacht waren nog enkele opflakkeringen van het vuur. In totaal ging er zo’n 750 hectare grond in vlammen op. Luchtbeelden tonen hoe groot de ravage precies is.