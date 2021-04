Remco Evenepoel reed vanochtend al (een stukje) Luik-Bastenaken-Luik

Hij stond weliswaar zelf niet aan de start, maar toch is Remco Evenepoel zondag La Redoute opgereden, de beroemde col die beklommen wordt in de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik. “Een verkenning in alle vroegte”, schreef de renner zelf op zijn sociale media. “Ik wens mijn ploegmaats (van Deceuninck-Quick Step, nvdr.) veel succes!”

Evenepoel werkt momenteel volop aan zijn comeback in het peloton na zijn zware val in de Ronde van Lombardije van vorig jaar. Over twee weken is het zover, dan staat hij aan de start van de Giro. Afgelopen vrijdag was hij nog te gast in het wielercentrum Eddy Merckx in Gent, waar een tijdrittest op het programma stond met het oog op de openingsrit van de Ronde van Italië.