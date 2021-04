Alle cafés in Nieuwerkerken openen terrassen, restaurants twijfelen nog

Het landelijke Nieuwerkerken telt vijf cafés. Die geven allemaal aan dat ze hun terrassen openen als dat weer mag op 8 mei. “Natuurlijk doe ik open van zodra ik kan” zo klinkt uitbaatster ‘moeder Georgette’ van het Kosterhuis strijdvaardig. “Zaterdag wordt mijn nieuwe terras aan de voorzijde geplaatst. Dan kan ik verdeeld over twee terrassen zo’n 60 mensen ontvangen”. Nog in Nieuwerkerken-centrum heeft café Lievenshof / Bij Nasser vorig jaar al extra terras aangelegd. “Ik kan zo’n 65 mensen plaats bieden nu. Als alles goed gaat, open ik zaterdag 8 mei om 10 uur opnieuw mijn deuren” zegt uitbater André Willems. Ook Mark Liekens heeft zijn zaak Het Hoeveke opgefrist en is er klaar voor. De ligging op de hoek van de Diestersteenweg leent zich minder voor een terras, maar toch gaat ook hij opnieuw open met enkele tafels buiten. Voor Marc Pacolet wordt het geen heropening, maar een opening. Hij nam in de lockdown het café De Zwarte Stijlen in Wijer over en bood voorlopig alleen afhaalmaaltijden aan. “We zijn er klaar voor. We hebben heel de zaak gerenoveerd en ook terras vooraan en achteraan aangepakt. We kunnen ongeveer 70 mensen ontvangen voor een glas, maar ook voor enkele kleine maaltijden” zo vertelt Marc. Ook zijn collega Herman Berden heeft grootse plannen in Kozen. De onfortuinlijke Berden, die ook actief is als clown Herbie, nam in september 2020 café Het Karrewiel over maar moest noodgedwongen al snel sluiten. “We gaan weer open van zodra we mogen. Het terras dat vorig jaar werd uitgebreid, wordt nog groter. Verder broeden we op enkele leuke extra’s”, aldus Berden, die al zeker plannen heeft om ook kleine maaltijden te gaan aanbieden. Verder geeft Tom Kaelen, die onder de naam Tom’s Brouwerij niet alleen bier brouwt maar ook een zomerterras uitbaat, aan dat hij vanaf zondag 9 mei weer gaat starten. Voor de drie echte restaurants die Nieuwerkerken rijk is, blijkt een heropening nog geen uitgemaakte zaak. Antonio Iofreda hield zijn Italiaans restaurant Da Antonio open voor afhaalmaaltijden de voorbije maanden. Hij gaat nu ook het terras van zijn pizzeria openen. Geert Boonen van Kelsbekerhof heeft sinds de lockdown zijn restaurant omgevormd tot een traiteurszaak en denkt nog na over wat hij gaat doen: “Een terras openen is goed en wel, maar wat als het begint te regenen of te koud is? Waarschijnlijk gaan we daarom wel openen, maar dan met dezelfde openingsuren als onze traiteurswinkel. We zien dat niet echt zitten om daarnaast nog meer open te houden met alleen ons terras.” Ook Gerry Onbelet van restaurant Peppermill in Binderveld wacht nog even af: “We zouden een terras kunnen openen voor 60 personen, maar of dat haalbaar is. Financieel wordt dat een moeilijke oefening. We hopen eigenlijk vooral dat onze volledige zaak snel terug open kan. Enkel de terrassen is geen zege len