Het terras van de familie Withofs is helemaal klaar voor de eventuele heropening van ’t Veilinghuis op 8 mei — © Serge Minten.

Hasselt

Alle grote brouwers hebben een prijsverhoging aangekondigd. In Nederland zal een pilsje op de heropende terrassen woensdag wellicht duurder worden. In Vlaanderen wachten de meest uitbaters nog even af. “Ze durven nu niet te verhogen.”