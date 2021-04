Wereldkampioen Sébastien Ogier vlucht weg van politie na ongeval op weg naar parcours van Rally van Kroatië

Ogier begon als leider aan de slotdag, maar op weg naar de eerste chronorit liep het mis voor de Fransman.

Na de aanrijding met een andere wagen voerde Ogier een noodreparatie aan zijn Toyota uit, waarna hij door de politie tot staan werd gebracht. Ogier, die in tijdsnood zat om tijdig te arriveren bij het vertrekpunt, was duidelijk niet van plan om naar de Kroatische ordediensten te luisteren.

Ogier zit nog steeds in de wedstrijd, maar is ondertussen wel zijn leidersplaats aan Toyota-teammaat Evans kwijtgespeeld. Thierry Neuville volgt op een handvol seconden op de derde plaats. Zondagnamiddag wordt de slotproef afgewerkt, maar het is nog maar de vraag of Ogier daar zal mogen starten.