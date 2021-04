Japan sluit ook voetbalstadions wegens oplopende coronacijfers

Elf voetbalwedstrijden in de hoogste twee divisies in Japan zullen de komende weken achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de J-League zondag besloten nadat de regering op vrijdag een “korte en krachtige” noodtoestand afkondigde voor Tokio, Osaka, Kyoto en Hyogo. Ook bij andere grote sportevenementen in die gebieden zijn fans voorlopig niet welkom.

Het is vanwege het oplopende aantal coronagevallen de derde keer dat de noodtoestand is uitgeroepen in Japan. De beperkende maatregelen gelden tot 11 mei. Het is de eerste keer sinds juli vorig jaar dat wedstrijden in de J-League zonder publiek afgewerkt moeten worden.

Japan doorstond de pandemie tot dusver beter dan veel andere landen. Maar nu nemen de besmettingen weer toe door nieuwe virusvarianten. Met nog drie maanden te gaan voor het begin van de Olympische Spelen doet Japan er alles aan om het coronavirus te beteugelen.