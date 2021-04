Luke Humphries houdt Dimitri Van den Bergh nipt uit finale in Niedrenhausen

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) is er zaterdag in het Duitse Niedrenhausen net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Players Championship 9, dat deel uitmaakt van de PDC Super Series 3. De 26-jarige Antwerpenaar moest in zijn halve finale met 7-6 het onderspit delven voor de Engelsman Luke Humphries (PDC-34).