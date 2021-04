Winnares Brabantse Pijl Ruth Winder ontbreekt in Luik-Bastenaken-Luik na hoogrisicocontact

Amerikaans kampioene Ruth Winder (Trek-Segafredo) is zondag niet van start gegaan in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. De winnares van de Brabantse Pijl van dit jaar had een hoogrisicocontact met iemand die later positief testte op het coronavirus.

Na haar winst in de Brabantse Pijl speelde Winder afgelopen woensdag ook een prominente rol in de finale van de Waalse Pijl, een wedstrijd die ze uiteindelijk als zevende afsloot. Maar die topvorm zal de 27-jarige Amerikaanse dus niet kunnen tonen in Luik-Bastenaken-Luik.

“Ruth Winder had een ‘close contact’ met iemand van buiten de teambubbel, die nadien positief testte op het coronavirus”, meldt Trek-Segafredo zondag op Twitter. “Ruth legde drie negatieve tests af, maar in lijn met ons protocol werd ze uit de wedstrijd gehaald en in isolatie geplaatst.”

De andere vrouwen van Trek-Segafredo zijn net als hun mannelijke ploegmaats wel van start gegaan in ‘La Doyenne’.