Hasselt/Maasmechelen

Volgende week dinsdag viert Nederland haar traditionele Koningsdag, maar het koninklijke bezoek aan Maastricht is al afgeschaft. En dus rijst de vraag of de Nederlanders, die van een verlengd weekend genieten, niet volop richting België zullen afzakken. Paniek is er in elk geval niet. Niet in Hasselt en evenmin in Maasmechelen Village.