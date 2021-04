Nancy werd op huwelijksreis van klif geduwd door haar man: “Hij keek recht in mijn ogen en duwde me”

Nancy D. werd op huwelijksreis in Bali door haar pasgetrouwde man van een klif geduwd. — © Frank Bahnmuller

Een 49-jarige man uit Zele is deze week veroordeeld tot achttien jaar cel voor moordpoging, verkrachting, aanranding en foltering van meerdere vrouwen. Hallucinante feiten, met meerdere slachtoffers. Het grootste slachtoffer werd zijn kersverse bruid, die hij tijdens hun huwelijksreis in Bali van een hoge klif heeft geduwd. “Ik lag te sterven in het water. Op 20.000 kilometer van huis. Maar ik heb gevochten voor mijn leven. Voor mijn kinderen móést ik overleven.”