Negende NBA-zege op rij voor de New York Knicks

New York Knicks heeft zaterdag een negende zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA. In Madison Square Garden werd er met 120-103 gewonnen van Toronto Raptors.

Dankzij de zege klimmen de Knicks naar de vierde plaats in de Eastern Conference, waar de leiding in handen is van de sterrenformatie van Brooklyn Nets. Philadelphia 76ers kon zaterdag langszij komen mits winst bij Milwaukee Bucks, maar ging finaal met duidelijke 132-94 cijfers onderuit. De Bucks staan zo wat steviger op de derde plaats.

In de Western Conference verloor leider Utah Jazz in eigen huis met 96-101 van Minnesota, de nummer veertien in de stand en reeds uitgeschakeld voor de play-offs. Ook titelhouder LA Lakers kon voor de derde keer op rij niet winnen, op bezoek in Dallas werd het 108-93 voor de Mavericks. In de stand blijven de Lakers op de vijfde plaats, maar ze zien de Mavs alsmaar naderen. Het team uit Texas staat met nog slechts twee zeges minder op de zesde stek.