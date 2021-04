De regels rond corona hebben een zware impact op kinderen en jongeren gehad. Maar vanaf 8 mei zullen er meer mogelijkheden komen. Dan mogen jeugdverenigingen samenkomen in groepen van 25 in plaats van 10. En ook de zomerkampen zullen deze zomer zeker doorgaan. Dat zei minister van Jeugd Benjamin Dalle vanmiddag tijdens een werkbezoek aan La Biomista in Genk. De minister kwam er de aftrap geven van het CosmoGolem Connekt project.