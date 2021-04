Eden Hazard is terug voetballer. De Rode Duivel mocht zaterdag een kwartiertje invallen bij zijn ploeg Real Madrid in het duel tegen Real Betis. Het inspireerde zijn team evenwel niet om de drie punten te pakken, want gescoord werd er niet. Zo laat Real dure punten liggen in de titelstrijd. Barcelona en Atlético kunnen zondag profiteren.