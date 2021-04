Op een terrein vlakbij het fort van Walem in de Mechelse deelgemeente Walem stuitten mensen met een metaaldetector zaterdag op een uit de kluiten gewassen obus. Het projectiel was zo’n meter lang en bevatte zo’n 24 kilogram springstof. Het tuig werd in de schiettunnel van het fort tot ontploffing gebracht. Twee mensen van DOVO werden tijdens de nacontrole even onwel.