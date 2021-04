Een blushelikopter dropt water boven de brand op het schietterrein in Brecht. — © BELGA

LEOPOLDSBURG

Een verdwaalde kogel en een dag later ligt 500 hectare natuurgebied van de Antwerpse Kempen in de as. Defensie heeft zich intussen verontschuldigd voor het vervelende voorval. Maar hoe brandveilig zijn de Limburgse schietterreinen eigenlijk? “We hebben het hier goed geregeld”, stelt provinciecommandant Philippe Ganne gerust.