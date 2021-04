Brand in Brecht onder controle: geëvacueerde bewoners mogen naar huis, Defensie verontschuldigt zich

Defensie heeft zich verontschuldigd voor de brand op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht. “We betreuren de schade die de vlammen hebben aangericht”, klonk het zaterdag. De brand is intussen eindelijk onder controle en de geëvacueerde buurtbewoners mogen weer naar huis, maar in heel de provincie Antwerpen geldt wel nog een verbod op open vuur. In bossen en natuurgebieden geldt een rookverbod.