Het recyclagepark van de gemeente schakelt over op de zomeruurregeling

Het park is van dinsdag tot en met zaterdag open van 9 tot 12.30 uur. In de namiddag op maandag van 13 tot 18 uur, van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 17 uur en op zaterdag van 13 tot 16 uur. Het park is altijd dicht op maandag, zondag en feestdagen. Alle info: kinrooi.be.