Meisjes KSA Tongerlo oefenen tochttechnieken

“We trokken er vier dagen na elkaar in kleine groepjes op uit om onze tochttechnieken te oefenen”, vertelt Jutta Drykoningen. “En dat telkens met een rugzak van 6 kg als bagage: zo legden we tot 31 km per dag af. Bij de terugkomst ’s avonds in ons lokaal stond er dan nog een plezante activiteit op de agenda.”