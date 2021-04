Heusden-Zolder

Op het Lindehof in de wijk Lindeman is zaterdag even voor 8 uur een brand in een garage opgemerkt. Een stapel papier in een wasmand had er vuur gevat. De buren konden de brand grotendeels blussen voor de brandweer arriveerde. Die bluste nog wat na en voerde een controle uit. De schade is beperkt. mm