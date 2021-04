België rekent volgende week op recordlevering van 900.000 coronavaccins

De vaccinatiecampagne in ons land krijgt volgende week een stevig duwtje in de rug. Op de wekelijkse persbriefing maakte Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce vaccinatie, bekend dat er 898.230 vaccins geleverd worden. De levering van de vaccins van Johnson & Johnson heeft mogelijk wel wat vertraging, maar die wordt ingehaald.

Van de bijna 900.000 vaccins die geleverd worden, zijn er 396.630 dosissen van Pfizer, 52.800 van Moderna, 386.400 van AstraZeneca en 62.400 van Johnson & Johnson. Hoeveel vaccins België in de weken nadien toegestuurd krijgt is nog niet duidelijk, omdat het leverschema van AstraZeneca en Johnson & Johnson nog niet bekend is voor de maand mei.

“AstraZeneca blijft van week tot week afwachten wat ze leveren. Johnson & Johnson bezorgt ons normaal volgende week het leverschema van mei. Mogelijk is er wat vertraging volgende week. De levering krijgen we waarschijnlijk op 29 april met een wat kleiner aantal. Dat heeft te maken met een vertraagde batch uit de VS. Dat zal weinig impact hebben, want de levering is nog bescheiden. Voor mei en juni verwachten we leveringen conform de norm”, stelt Ramaekers.

In de tabel die de taskforce vaccinatie meegeeft, wordt nog duidelijk dat het aantal ontvangen vaccins van Pfizer vanaf de week van 31 mei verdubbelt naar meer dan 730.000 dosissen per week.

Het hoofd van de taskforce vaccinatie kwam ook nog terug op de beslissing van de Interministeriële Conferentie op de nieuwe leeftijdsbeperking van het AstraZeneca-vaccin, dat nu wordt toegediend aan mensen vanaf 41 jaar, terwijl er voor het Johnson & Johnson-vaccin geen leeftijdsbeperking geldt.

“De voordelen van het vaccin van AstraZeneca hellen vanaf de leeftijd van 40 serieus over tegenover de nadelen. Ik herhaal dat zich laten vaccineren het beste middel is om trombose te voorkomen, want bij veel Covid-patiënten op intensieve zorg en bij het overlijden zien we ernstige trombose”, aldus Ramaekers.

Of er een herverdeling van de vaccins komt doordat de leeftijdsrestricties en het gebruik van sommige vaccins in bepaalde landen verschilt, is nog niet zeker. Maar Ramaekers zegt dat hierover wel gepraat wordt en er mogelijk later afspraken gemaakt kunnen worden om eventuele overschotten over te nemen.