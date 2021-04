Turkse club Basaksehir van Nacer Chadli laat contract Demba Ba in onderling overleg ontbinden

Voormalig Moeskroen-aanvaller Demba Ba moet op zoek naar een nieuwe werkgever. Het contract van de 35-jarige Senegalees bij het Turkse Basaksehir, waar hij ploegmaat was van Rode Duivel Nacer Chadli, werd in onderling overleg ontbonden, zo maakte de club bekend.

Demba Ba werd in januari 2019 overgenomen van het Chinese Shanghai Shenhua. Basaksehir was zijn derde club in Turkije na twee eerdere passages bij Besiktas (2014-2015 en 2017) en een half seizoen bij Göztepe (2018). Met Besiktas werd hij in 2017 kampioen.

In België is de Senegalees nog bekend vanwege zijn seizoen bij Moeskroen (2006-2007). Verder verdedigde de aanvaller de kleuren van Hoffenheim (2007-2011), West Ham United (2011), Newcastle United (2011-2013), Chelsea (2013-2014) en Shanghai Shenhua (2015-2017 en 2018).