Koen Naert loopt persoonlijk record op 10 kilometer bij laatste wedstrijd voor Tokio

Koen Naert is zaterdag als vierde gefinisht op de ASICS Beat your Personal Best race over 10 kilometer in het Franse Morton. De regerende Europese kampioen op de marathon klokte 28:36, een verbetering van zijn persoonlijk record met één seconde.

De winst ging in Morton naar de Keniaan Hillary Kipkoech in 27:34. De Spanjaard Jorge Blanco was tweede in 28:27, de Noor Sondre Moen derde in 28:34.

Naert verbeterde zijn persoonlijk record, dat op de tabellen stond sinds 2019. Een opsteker voor de West-Vlaming, want het ging in Frankrijk om zijn laatste wedstrijd voor de olympische marathon begin augustus in Japan. Naert zet zijn voorbereiding nu verder op hoogte in het Keniaanse Iten.