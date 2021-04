Bergen verliest voor tweede opeenvolgende keer in eigen huis, Antwerp Giants doet al bibberend goede zaak

Antwerp Giants deed een schitterende zaak in de EuroMillions League. De Sinjoren wonnen, al bibberend, de regionale clash van Kangoeroes Mechelen, en Bergen ging voor de tweede keer op een rij in eigen midden onderuit. De strijd om de tweede plaats is meteen terug open.

Kangoeroes Mechelen miste tegen Antwerp Giants Terry Deroover, Mo Kherrazi en Vic Van Oosterwyck en ging slechts met 75-73 cijfers onderuit. De Sinjoren acteerden zwak, maar stelden in money-time via uitblinker Dave Dudzinksi (26 punten, 7 rebounds), Vincent Kesteloot (10 punten, 7 rebounds) en Vrenz Bleijenbergh (8 punten, 10 assists, 5 rebounds) de nipte zege wel veilig. Bleijenbergh dropte de winnende bom voor de Sinjoren.

Leuven Bears, met wederom een sterke Ryan Kriener (20 punten, 9 rebounds) won met 63-69 bij Bergen. Voor de Henegouwers de tweede opeenvolgende nederlaag in eigen midden en in een week. Antwerp Giants mag met 13 op 20 meteen weer dromen richting de tweede plaats. Bergen telt immers nog maar twee overwinningen meer. Met een vierde opeenvolgende overwinning (89-63) versus Luik is Limburg United met 10 op 19 dan weer back in business voor de top 4.

Zondag is er weer een nieuwe speeldag in de EuroMillions League. Okapi Aalstar ontvangt in het Forum Limburg United, Leuven Bears in de Sportoase Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen in de Winketkaai Spirou Charleroi. Oostende komt dit weekend na een corona-uitbraak niet in actie. De thuiswedstrijd tegen Okapi Aalst is verplaatst naar 4 mei, die on the road naar Luik naar 12 mei.