Avontuurlijke vader zit vast in klimrek van speeltuin tot grote hilariteit van verloofde

Niet alleen kinderen kunnen zich helemaal uitleven op speelpleinen, ook volwassen voelen het uit pure nostalgie wel eens kriebelen om zo’n tuig te beklimmen. Maar dat is niet altijd een goed idee, zo bewijzen bovenstaande beelden. De Brit Jamie Dickson (27) wilde even tonen dat hij nog even lenig is al vroeger, maar niet veel later zat hij muurvast in een klimrek. Tot grote hilariteit van zijn verloofde en kinderen.