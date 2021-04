Voetbalicoon Marco van Basten ziet in Super League een extra argument: “Alleen met een BeNeLiga houd je topvoetbal hier in leven”

De Super League is begraven en wie is daar rouwig om? Drievoudig Gouden Bal-winnaar Marco van Basten (56) alleszins niet. Al zou de oud-bondscoach van Nederland het gewoon laten gebeuren: “Zodat ze er zelf de absurditeit van inzien.” Omdat de kloof tussen rijke landen en de rest toch zal groeien, kunnen België en Nederland zich ondertussen maar beter wapenen en de krachten bundelen. Exclusief in deze krant: ‘San Marco’ en zijn vurig pleidooi voor de BeNeLiga.