Niets meer op het spel in laatste speeldag 1B… behalve het aanscherpen van één record

Vóór de start van het seizoen 2020/21 was het nog maar vier keer voorgevallen dat een ploeg in één seizoen vier keer dezelfde ploeg versloeg in de reguliere competitie. AFC Tubeke was driemaal het slachtoffer: in 2016/17 tegen Lierse SK, in 2017/18 tegen KFCO Beerschot Wilrijk en in 2018/19 tegen KV Mechelen. Malinois smeerde in datzelfde seizoen 2018/19 ook KVC Westerlo vier nederlagen aan.

Dit seizoen zitten we al aan minstens vijf “klavertjesvieren”: Union Sint-Gillis won viermaal tegen Lommel SK en Lierse Kempenzonen, Lommel pakte de volle buit tegen Lierse Kempenzonen en RWDM, en RFC Seraing pakte 12 op 12 tegen Club NXT. Op de slotspeeldag van de reguliere competitie kunnen Union (tegen KMSK Deinze) en Seraing (tegen Lommel SK) nog een extra kraskaart volkrijgen.