OVERZICHT. Hoe zit het nu met de terrassen, wat met de buitenbubbel en kan mijn kind op zomerkamp?

Mag mijn kind op zomerkamp? Kan ik met vrienden een pintje op een terras drinken? En kan ik opnieuw naar de kapper? Het Overlegcomité kwam vrijdag opnieuw samen om zich te buigen over de heropening van de terrassen, de evenementen- en culturele sector en nog enkele andere versoepelingen. Lees hier alles over Overlegcomité.

OVERZICHT. Alle beslissingen van het Overlegcomité op een rij

Met hoeveel mensen mag ik afspreken op een terrasje? En mag dat enkel met mijn bubbel?

Op 8 mei gaan de terrassen opnieuw open. Je mag maximaal met vier personen aan één tafel zitten. Enkel als je eigen huishouden groter is, mag je met meer dan vier een tafel delen. Die vier personen moeten ook niet de personen uit je bubbel zijn, maar experten raden dat wel aan.

Mag ik ook binnen in een café of restaurant?

Binnen aan een tafeltje zitten of aan de toog hangen, mag niet. Je mag wel de binnenruimte betreden om naar het toilet te gaan, om een achterliggend terras te betreden of om te betalen. Je moet tijdens die verplaatsingen wel telkens een mondmasker dragen.

Kan ik ’s avonds ook een pintje drinken op een terras?

Cafés en restaurants mogen tot aan het sluitingsuur, om 22 uur, alcohol verkopen. Nachtwinkels mogen maar tot 20 uur alcohol verkopen.

Zijn er nog andere regels voor een horecabezoek?

Er zal te alle tijden 1,5 meter tussen de tafelgezelschappen moeten gehouden worden. Daarnaast mag er enkel gewerkt worden met zitplaatsen aan een tafel en is bediening aan de bar niet toegelaten. Horecapersoneel zal ook een mondmasker moeten dragen en er zal een geluidbeperking tot 80 decibel komen op de terrassen. De openingsuren zijn ook beperkt van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds.

Wanneer mag de horeca opnieuw volledig open?

Daar is voorlopig nog geen concrete datum voor. De volledige heropening van de horeca hangt af van het aantal bezette bedden op de dienst intensieve zorg. Dat aantal zal onder de 500 moeten liggen.

Vanaf wanneer mag ik opnieuw sporten in clubverband?

Vanaf 8 mei kunnen er opnieuw activiteiten in georganiseerd verband, bijvoorbeeld een sportclub of vereniging, plaatsvinden. Dat met maximaal 25 personen buiten. Die regel geldt voor alle leeftijden. Er mag geen publiek aanwezig zijn en het zal ook zonder overnachting te doen zijn. Voor kinderen tot en met 12 jaar kunnen er wel activiteiten binnen doorgaan, maar dat wel maximaal met 10 personen.

Mag mijn kind op zomerkamp?

Dat kan vanaf 25 juni. Net zoals vorige kampzomer zal er gewerkt worden in bubbels van 50 kinderen of jongeren, exclusief begeleiders. Er is ook afgesproken dat een kamp- of weekbubbel uit verschillende bubbels tegelijk kan bestaan. Binnen de bubbels moeten er geen mondmaskers worden gedragen en kan er vrij gespeeld worden. Vanaf de leeftijd van 13 jaar wordt wel aangeraden intens fysiek contact te vermijden tijdens de activiteiten. Overnachtingen zijn vanaf dan ook mogelijk.

Buitenlandse reizen zijn enkel mogelijk als het Ministerieel Besluit het toelaat. In tegenstelling tot vorig jaar wordt er geen afstandsbeperking opgelegd. Vorige zomer was er beperking tot maximaal 150 kilometer van de Belgische grens.

Kan ik in mei al naar een toneelvoorstelling?

Daar zal u voorlopig nog even op moeten wachten. In de maanden mei en juni zal wel een dertigtal testevenementen georganiseerd worden. Welke dat precies zullen zijn, is voorlopig nog niet duidelijk.

Eén ding is wel al zo goed als zeker: de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) in Brussel zal zo’n testevenementen organiseren. Burgemeester Philippe Close stemde daar al mee in.

Hoe zit het met de zomerfestivals?

Over de evenementen voor de zomermaanden juli en augustus heeft het Overlegcomité nog geen knopen doorgehakt. Er staat wel een nieuw Overlegcomité gepland op 11 mei.

In de maand mei zijn buitenactiviteiten tot 50 personen wel toegelaten. En er zullen ook een reeks testevenementen binnen worden georganiseerd. De bijkomende voorwaarde is ook dat 80 procent van de 65-plussers een eerste prik heeft gekregen en dat de situatie op intensieve zorg verbetert.

In juni mogen er buitenevenementen tot 200 personen georganiseerd worden. Binnen zal er een maximale zaalbezetting van 75 procent van de CIRM (Covid Infrastructure Risk Model) gehanteerd worden. Maar het plafond blijft op 200.

Een belangrijke voorwaarde: acht op de tien kwetsbare mensen moeten tegen dan een eerste dosis van het coronavaccin gekregen hebben en er mogen maximaal 500 bedden ingenomen zijn op intensieve zorg.

Bij evenementen binnen en buiten moeten steeds mondmaskers gedragen worden en moet er voldoende afstand gehouden worden. Bij evenementen binnen moeten mensen ook steeds zitten.

Kan ik een communiefeest geven?

Neen. Communiefeesten vallen onder buitenevenementen, want die worden niet professioneel georganiseerd. Bijgevolg zal je wel een klein feest kunnen geven voor tien man in eigen tuin (kinderen onder de 12 jaar niet meegerekend), maar een groot feest is niet mogelijk.

Verandert er iets aan het winkelen?

Ja, vanaf maandag mag er opnieuw zonder afspraak gewinkeld worden. En dat hoeft ook niet langer alleen. Je mag vergezeld worden door één ander lid van je huishouden.

Wat met kermissen en rommelmarkten?

Die zullen in principe vanaf juni opnieuw mogen plaatsvinden. Maar de heropstart wordt ook gekoppeld aan een daling in het aantal bezette bedden op de dienst intensieve zorg.

Wanneer wordt de buitenbubbel groter?

Het Overlegcomité heeft beslist dat de paaspauze officieel eindigt op maandag 26 april. En dat wil zeggen dat we opnieuw met tien personen buiten mogen afspreken.

Wanneer mogen niet-medische contactberoepen heropenen?

De niet-medische contactberoepen mogen opnieuw heropenen op maandag 26 april. Dat zal wel gepaard gaan met enkele veiligheidsvoorschriften zoals bijvoorbeeld het dragen van een mondmasker.

Wat met de cinema’s?

Kinepolis wil in juni opnieuw de deuren openen, indien effectief evenementen binnen mogelijk worden zoals gepland. Dat zegt een woordvoerster van de bioscoopgroep. Het Overlegcomité besliste dat dan onder bepaalde voorwaarden evenementen mogelijk worden tot 200 personen binnen en buiten. Bij die evenementen zijn een mondmasker en sociale afstand verplicht. Kinepolis is ook van plan in mei deel te nemen aan testevenementen binnen.

(sgg)