Het aantal proeven dat in Vlaanderen op dieren wordt uitgevoerd, daalt amper. In 2019 ging het om 253.433 dierproeven tegenover ruim 260.000 proeven in 2017. Groen-voorzitster Meyrem Almaci vindt dat er sneller werk moet gemaakt worden van alternatieven. Dat zegt ze naar aanleiding van de Werelddag tegen Dierproeven.