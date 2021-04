De leidingstraat voor ondergrondse pijpleidingen loopt over ‘heilige’ gronden zoals de Pukkelpopwei in Kiewit en het Essersbos in Genk. Ook op andere plaatsen worden Europees beschermde natuurgebieden en woongebieden doorsneden. De vraag rijst of Vlaanderen wel zo’n leidingstraat kan aanleggen.