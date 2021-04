Van rebelse tiener tot CEO van haar eigen familiebedrijf. Marion Van Zon (41) blijft niet bij de pakken neerzitten. In Limburg en omstreken is haar familienaam een bekend merk, maar ook de rest van Vlaanderen én Wallonië staan op het verlanglijstje. In al haar Noord-Limburgse onbevangenheid wil ze vooruit. Maar er zit ook nog altijd een stukje ‘nonke Giel’ in Marion.