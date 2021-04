Tiener (14) na 42 dagen gijzeling: “Toen dacht ik ‘nu ga ik dood’”

Genk

42 dagen lang leefden de toen 13-jarige Amir (*) en zijn familie in een hel. Woensdag exact een jaar geleden werd de jongen in het midden van de nacht ontvoerd uit de ouderlijke woning in Genk. Zijn kidnappers hielden hem op drie locaties in Limburg vast. Tot hij uiteindelijk, 10 kilo lichter, op 1 juni werd vrijgelaten. Voor één keer doen Amir en zijn ouders hun verhaal van een nachtmerrie die meer dan een maand duurde.