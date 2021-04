Summie ontmoet… Dirk De Wolf: “Fiets nu met Van Aert, Verheyen en Bottas”

LUIK-BASTENAKEN-LUIK

Negentwintig jaar geleden brulde Dirk De Wolf: Waar is maan vraa?. De Pajot had net in Wolvenweer Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. In de tussentijd is er veel gebeurd. Zijn vrouw is nu zijn ex en zelf transformeerde Wolfke van coureur over kettingroker tot kettingfietser. Daardoor trekt hij nu geregeld op pad met Wout van Aert, ex-voetballer Gert Verheyen en… F1-vedette Valtteri Bottas.