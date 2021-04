Zwaar conflict dreigt rond Jonathan Sacoor: Belgian Tornado wil koste wat het kost deelnemen aan World Relays

Er is een conflict ontstaan tussen Jonathan Sacoor en zijn Amerikaanse universiteit. Vrijdag meldden verschillende kranten dat de Belgian Tornado niet zou afreizen naar de World Relays volgende week in Polen, maar Sacoor is dat nu tóch van plan. Jacques Borlée bevestigde zijn deelname vrijdag nog eens aan Belgian Athletics.

Sacoor studeert sinds vorig jaar aan de University of Tennessee, maar daar wil coach Ken Harnden hem absoluut niet laten vertrekken naar Polen. Sacoor krijgt een beurs van de universiteit en moet prioriteit geven aan de wedstrijden op het Amerikaanse studentencircuit, luidt de redenering van Harnden. Sacoor zelf wil echter deelnemen in Polen en ook zijn persoonlijke coach en bondscoach van de Tornados Jacques Borlée wil Sacoor er absoluut bij in Chorzow.

© BELGA

Tegen de wil van zijn universiteit in is Sacoor nu van plan om toch af te reizen naar Polen. Dat bevestigden verschillende bronnen vrijdag nog aan Belga. Ook Jacques Borlée bevestigde vrijdag nog eens de deelname van Sacoor tegenover de sportieve leiding van Belgian Athletics. Sacoor neemt een stevig risico als hij naar de World Relays afreist, want bij terugkeer riskeert de Belgian Tornado niet meer welkom te zijn in Tennessee.

De World Relays vinden plaats op 1 en 2 mei. De ploeg van de Belgian Tornados bestaat verder uit Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, Robin Vanderbemden en Alexander Doom.