Vrouw betrapt sluikstorters die bouwmateriaal dumpen op heterdaad: “Raap dat nu op!”

De Britse Ella (29) woont te midden de idyllische natuur van het Engelse graafschap Devon, maar vindt met de regelmaat van de klok afval dat illegaal gedumpt is in het bos. Vorige week twijfelde ze dan ook geen moment toen ze drie mannen opmerkte die bouwafval aan het dumpen waren. “Ik haalde mijn telefoon uit, sprintte naar hen en begon te filmen”, aldus Ella die ook de sleutels van hun truck wegnam. “Misschien een beetje dom om als vrouw drie mannen te confronteren, maar ik was vastbesloten hen tegen te houden.”