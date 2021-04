Federatie van Belgische Cafés betreurt “halfslachtige oplossingen”

Het Overlegcomité besliste vrijdag dat terrassen opnieuw open kunnen vanaf 8 mei. Er mogen maximaal vier mensen aan een tafel zitten, al geldt er wel een uitzondering voor grotere huishoudens. Om 22.00 uur moeten de terrassen weer sluiten.

LEES OOK. OVERZICHT. Het Overlegcomité heeft beslist: dit zijn de nieuwe maatregelen

“Het is onbegrijpelijk dat de terrassen al om 22 uur dicht moeten, hoewel het samenscholingsverbod pas ingaat om 24 uur. Dat is dan nog twee uur dat mensen kunnen rondhangen”, zegt Beunckens. “Sluiten om 23.00 of 23.30 uur had me veel logischer geleken. Het lijkt erop alsof er bij wijze van compromis een uurtje af werd geknepen, maar dat laatste uur scheelt voor ons wel een slok op de borrel.”

LEES OOK. Eventsector reageert teleurgesteld: “Dit is een nieuwe uppercut”

Hij erkent wel dat de regeling soepeler is dan in Nederland, waar de terrassen al om 18 uur moeten sluiten. “Dat klopt, maar het is niet aan ons om het proces van Nederland te maken”, klinkt het.

Daarnaast blijven er volgens Beunckens nog heel wat zaken onduidelijk. “Mogen we een terras afdekken wegens de grillige weersomstandigheden? Zijn tenten toegelaten die langs twee kanten open zijn?”, zo vraagt hij zich af.