UEFA-voorzitter Ceferin dreigt opnieuw met sancties na Super League-debacle: “Er is wel een verschil tussen die clubs”

Het is Aleksander Ceferin menens. De voorzitter van de UEFA wil de clubs die de Super League oprichtten, straffen voor hun acties. Dat herhaalde de Sloveen vrijdag in een interview met AP.

“Het is mij heel duidelijk. Die clubs moeten beslissen of ze een Super League-club willen zijn of een Europese club. Als ze zeggen dat ze een Super League-club zijn, dan zullen ze niet deelnemen aan de Champions League”, aldus Ceferin. “Als ze wel voor de Champions League kiezen, kunnen ze in hun eigen competitie aantreden.”

Real Madrid, Chelsea en Manchester City uit de huidige Champions League weren, was geen mogelijkheid. Maar Ceferin wil dat de twaalf betrokken clubs gestraft worden.

“We wachten momenteel op de nodige juridische expertise. Daarna zien we wel, maar iedereen moet de gevolgen dragen van zijn beslissingen. Dat weten zij ook wel. Er bestaat wel een verschil tussen de clubs die toegegeven hebben dat ze fout waren en het project als dusdanig verlaten hebben. De anderen weten dat hun project dood is, maar ze willen dat waarschijnlijk nog niet geloven.”

In dit laatste geval heeft Ceferin het dan vooral over Real Madrid, FC Barcelona en Juventus. “We hebben vrijdag afgesproken om overleg te plegen met voetbalfederaties, de nationale bonden en profliga’s die betrokken zijn. Dat vindt volgende week plaats, daarna zien we wel. Het zal goed zijn om te bekijken wat de specifieke profliga’s en bonden kunnen doen. En wat de UEFA kan doen.”

© Action Images via Reuters

Klopp en Guardiola veroordelen ook nieuwe Champions League

Jürgen Klopp en Pep Guardiola waren al geen fan van het reeds ten grave gedragen project van de Super League en ook over de nieuwe formule van de Champions League lieten ze zich vrijdag kritisch uit. Ze zijn beiden geen fan van de toename van het aantal wedstrijden.

Liverpool-coach Klopp gaf op een persconferentie het volgende te kennen: “Het is heel goed dat de Super League van tafel is geveegd, maar de nieuwe Champions League is ook niet top. Je kan niet alsmaar meer matchen blijven inplannen. Er wordt nooit iets gevraagd aan trainers, spelers of supporters.”

Vanaf 2024 nemen niet langer 32 maar 36 ploegen deel aan de Champions League. Ze zullen eerst een minikampioenschap van tien wedstrijden spelen alvorens de directe eliminatiefase aanbreekt. De hervorming zorgt voor 100 extra matchen.

Manchester City-coach Guardiola is evenmin te spreken over het vernieuwd model en vreest voor de fysieke integriteit van de spelers. “Het voetbal snakt naar een betere kwaliteit en de UEFA kiest voor kwantiteit. Misschien moeten we aan de UEFA vragen om het jaar te verlengen tot 400 dagen.”