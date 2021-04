Diest

De politie Demerdal heeft in maart 28 chauffeurs geverbaliseerd die onder invloed waren: 20 van hen hadden drugs gebruikt, de 8 anderen hadden te diep in het glas gekeken. Er vlogen 933 hardrijders tegen de lamp en 35 bestuurders kregen een boete voor het gebruik van hun gsm aan het stuur. In het totaal werden 1.151 verkeersinbreuken vastgesteld. tb