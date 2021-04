Eventsector reageert teleurgesteld: “Dit is een nieuwe uppercut”

Het laatste sprankeltje hoop van de eventsector is vrijdagavond met een harde klap gedoofd. Dit is een nieuwe uppercut. Dat is de reactie van Sound of Silence (SOS), de belangengroep van de eventsector, op de beslissing van het Overlegcomité. “Ondanks alle aanpassingen en inspanningen zijn wij opnieuw het kind van rekening”, luidt het.

“De nieuwe beslissingen van het Overlegcomité doen pijn. Veel pijn”, reageert Heidi Vermander van SOS. “Als sector snappen we dat events niet voor hier en nu zijn, maar na alle opofferingen en inspanningen die we de voorbije veertien maanden leverden, hadden we op z’n minst op een perspectief gehoopt. Hebben we daar dan geen recht op? Wat moeten we nog meer doen?”

LEES OOK. OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: terrassen open tot 22 uur, zomerkampen mogelijk

“We verenigden ons als sector, we offerden onze passie op voor de fysieke gezondheid van de maatschappij, we hebben steeds de hand gereikt, we stelden een relanceplan op, we kwamen innovatief uit de hoek, enzovoort. En waarvoor? We worden al veertien maanden lang aan het lijntje gehouden”, benadrukt Vermander.

De beslissingen van het Overlegcomité was volgens Vermander “de uppercut”.” Onze sector zit financieel en emotioneel aan de grond. We liggen ko in de ring en de handdoek om spreekwoordelijk te gooien is nabij.”

Onduidelijke zomermaanden

De beslissingen van het Overlegcomité geven volgens de crisiscel Cultuur ook geen duidelijkheid voor de zo belangrijke zomermaanden en het najaar. Dat gebrek aan een langetermijnperspectief is “onbegrijpelijk”.

Het stappenplan, opgesteld met de brede cultuursector én met de eventsector, sportfederaties, trouwsector en beurzen hield rekening met de nieuwe parameters die op het vorige Overlegcomité werden uitgezet: de vaccinatiegraad, de bezettingsgraad op intensieve zorgen. “De tweede fase van ons plan start bijvoorbeeld pas op als minimum 75 procent van de ICU-bedden vrij waren voor niet-COVID patiënten. Blijkbaar was dat nog niet voldoende om een volledig perspectief te krijgen”, zegt woordvoerder Frederik Sioen.