Van Gucht: “Beetje verrast dat je met 4 verschillende mensen mag afspreken”

De epidemiologische situatie is slecht’, zei viroloog Steven Van Gucht bij VRT over de beslissingen van het Overlegcomité.

“De ziekenhuizen liggen vol en dat is letterlijk zo. Op dit moment is er geen ruimte voor versoepelingen. Misschien wel in mei en juni. We moeten de vaccinaties nu combineren met regels, anders dreigen besmettingen toch weer te stijgen. Doordat vaccinatiecampagne wat trager ging, moeten we langer de rem staan”, benadrukt hij.

“Ik hoop dat de opening van de terrassen toch niet gaat leiden tot extra contacten. Ik ben een beetje verrast dat je met vier verschillende mensen mag afspreken, zelfs al behoren ze niet tot je bubbel. Samen iets drinken is toch iets anders dan anderhalve meter afstand houden.”