Ryan Giggs aangeklaagd voor aanranding van twee vrouwen en mag niet als bondscoach van Wales naar EK

Ryan Giggs (47), de meest gelauwerde Britse voetballer aller tijden, is aangeklaagd voor controlerend of dwingend gedrag met mishandeling tot gevolg. De voormalige ster van Manchester United wordt ervan verdacht dat hij twee vrouwen heeft aangerand in november vorig jaar. Zelf ontkent hij alle beschuldigingen. Hij is voorlopig vrij op borgtocht en moet op 28 april voor het gerechtshof van Manchester en Salford verschijnen.